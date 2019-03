Gordon reageert op dag van uitvaart voor het eerst op overlijden zus

Een zware dag voor Gordon (50) en zijn familie vandaag: zijn vorige week plotseling overleden zus Lydia wordt vandaag begraven. Op Instagram en Facebook heeft de presentator en zanger vandaag voor het eerst zelf uitgebreid gereageerd op het verlies.

Ruzie

Vorige week overleed Lydia aan een beroerte en vochtophoping in de hersenen na een kort ziektebed. De broers en zussen Heuckeroth hadden jarenlang ruzie. Lydia kwam vorig jaar in het nieuws, nadat Gordon zijn omstreden biografie uitbracht. Daar stonden passages in die volgens Lydia niet klopten. Hun verstandhouding was volgens hemzelf dus lang niet optimaal, maar desondanks schrijft hij een emotioneel bericht over zijn zus waarin hij zijn verdriet uit.

‘Altijd aan het kwakkelen’

De aanleiding van Gordon’s bericht op Instagram is de begrafenis van Lydia vandaag. “Ik herinner me mijn zus als een tof en stoer wijf die het niet makkelijk heeft gehad in haar leven. En dan met name met haar gezondheid. Altijd was ze aan het kwakkelen en het aantal narcoses was dan ook echt bizar voor zo’n leuke vlotte vrouw.”

Weer aan het lachen

“M’n hart stroomt over als ik denk aan de vele kaartavondjes samen, 31en of jokeren en dan bloedfanatiek, want dat was ze”, schrijft hij. “Lange telefoongesprekken met haar in de tijd dat ik weer eens verlaten was door vriendje nummer tachtig, en dan wist ze mij met die doorrookte stem van haar weer aan het lachen te maken. Die stem gebruikte ik als aankondiging voor mijn radio en tv programma’s en wat was ze daar trots op.”

Trotse zus

“Sowieso was ze trots op me”, gaat hij verder, “en dat liet ze vaak merken, ook onverwachts met een cameraploeg van de EO in haar kielzog om te zeggen hoeveel ze van me hield. Maar dat wist ik al, ook zonder camera’s.”

Bloedband blijft bestaan

Hij haalt ook nog de familieband aan: “Zoals in elke familie hebben we problemen en soms gaan er jaren overheen dat dingen (vaak om niets) worden uitgesproken. En dus ook in onze familie, er was weinig tot geen contact onderling, maar dat neemt niet weg dat de bloedband altijd blijft bestaan. Ik hield van mijn zus, en heb enorm verdriet dat ze ons zo vroeg is ontvallen.”

1,5 jaar geleden

Gordon vertelt dat de laatste keer dat ze elkaar gezien hebben alweer een tijdje geleden is: “Wat jammer dat we elkaar niet hebben kunnen spreken want de laatste omhelzing was van 1,5 jaar geleden en toen maakten we het eigenlijk weer ‘goed’ voor wat er dan slecht was.” Hij vraagt de media dan ook hem deze dag met rust te laten tijdens de begrafenis en hem, en zijn familie, in alle rust afscheid laten nemen van Lydia.

Bron: Libelle |Beeld: ANP