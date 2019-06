Raymond van Barneveld (52) en zijn nieuwe vriendin (34) zijn smoorverliefd, en nemen het er lekker van. De tortelduifjes vertoefden eerder op Ibiza, en nu zijn ze samen in Italië voor een romantische vakantie.

De darter en de achttien jaar jongere Julia Evans steken hun relatie niet meer onder stoelen of banken. Het stel spendeert zoveel mogelijk tijd met elkaar, en doen dat het liefst in het buitenland. De twee waren eerder deze week in Rome, nu genieten ze in Florence van de Italiaanse cultuur en lekkernijen.

Scheiding

Raymond heeft een roerige periode achter de rug. Na de brute inbraak in zijn woning, kwam zijn huwelijk in zwaar weer en uiteindelijk is de scheiding aangevraagd. Zijn ex-vrouw Silvia blijft eenzaam en alleen achter. In gesprek met Story vertelde Silvia eerder zéér openhartig over haar liefdesverdriet. “Hij is en blijft de vader van mijn twee dochters, en de opa van onze kleinkinderen. Dus ik vind niet dat ik Raymond zwart moet maken. Wat niet goed is, is niet goed. Daar hoef ik verder geen woorden aan vuil te maken. Het is duidelijk dat hij een paar slippertjes heeft gemaakt. Dat is niet netjes. Zulke dingen gebeuren in meer huwelijken en relaties. Alleen bij ons weet meteen iedereen het. Dat is het nadeel van het zijn van een Bekende Nederlander.”

