Rafael van der Vaart is nog maar net officieel gestopt als profvoetballer (afgelopen zondag, om precies te zijn), maar heeft nu al iets nieuws gevonden om zijn tanden in de zetten. Rafael maakt zijn debuut als schrijver. Voetbalfans die hopen dat hij verhalen uit zijn loopbaan deelt, hebben echter pech.

Kinderboek

Rafael schrijft een kinderboek. De sporter is een van de schrijvers van de jaarlijkse sinterklaasboekenreeks die in opdracht van Unilever een boek over de goedheiligman maakt. De titel van Rafaels boek is Sint op de kermis.

Meer boeken op komst?

“Voor mij is dit de eerste keer dat ik een boek schrijf. Dit aanbod kon ik zeker niet afslaan en ik vind het enorm leuk om in de wereld van kinderen te kruipen. Ik heb zelf ook twee kinderen en ik verbaas me er soms over in wat voor gedachtewereld zij zitten”, aldus Rafael. Of het een eenmalige actie is, of dat het schrijven naar meer smaakt, is nog niet bekend.

Handbal-man en huisvader

Nu hij is gestopt als profvoetballer, lijkt huisman zijn Rafael ook helemaal niet gek, zo liet hij eerder weten aan RTL Boulevard. “Ik ben een handbal-man, het is officieel nu”, grapte Rafael, wiens vriendin Estavana nu niet langer een ‘voetbalvrouw’ is. “Ik kan wat vaker Damian toe, wat voor mij ook heel belangrijk is. En mijn kleine meisje natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat Estavana het ook wel leuk dat ik vaker thuis ben.”

Gratis op de boekenplank

Sint op de kermis en de twee andere nog aan te kondigen boeken van andere auteurs, zijn vanaf 10 november gratis te verkrijgen bij aankoop van Unilever-artikelen in verschillende supermarkten.

Dit bericht bekijken op Instagram Lost for words 🙏🏼 🔵⚪️⚫️ Een bericht gedeeld door Rafael van der Vaart (@rafaelvdvaart) op 13 Okt 2019 om 11:24 (PDT)

Bron: ANP | Beeld: ANP