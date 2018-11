Wordt Rafael van der Vaart een echte huisvader?

Rafael van der Vaart is gestopt als profvoetballer en dat is nog best wel lastig. Rafael woonde voornamelijk in Denemarken voor zijn werk en nu dat wegvalt, is dat even zoeken naar vermaak. ‘Ik ben een handbal-man, het is officieel nu’, aldus van der Vaart.

Maar wat hij gaat doen met al die tijd, daar hoeft hij niet lang over na te denken, vertelt hij openhartig in RTL Boulevard. ‘Ik kan wat vaker Damian toe, wat voor mij ook heel belangrijk is. En mijn kleine meisje natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat Estavana het ook wel leuk dat ik vaker thuis ben, dus tot nu toe is de eerste week goed bevallen.’

Handbal

‘Ik heb een mooie jacuzzi op het dak staan, dus dat komt wel goed.’ Estavana heeft nog tot het eind van het seizoen een contract bij haar handbal-club in Denemarken en daarmee is Rafael nu officieel ‘de man van’. Helemaal prima aldus de oud-voetballer en hij is dan ook meer dan trots op zijn vriendin.

Bron: Boulevard | Beeld: Hollandse Hoogte