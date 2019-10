Ons hart smelt: Rafael van der Vaart deelt emotioneel weerzien van kinderen

Rafael van der Vaart woont een behoorlijk eind bij zijn zoont Damián (13) vandaan en moet hem daarom regelmatig missen. Maar hij is niet de enige die dolgelukkig is als hij weer eens op bezoek komt.

Zó aandoenlijk

Ook zijn tweejarige dochtertje Jesslynn is keer op keer in de wolken als haar broer haar komt opzoeken. Dat blijkt uit een waanzinnig schattige video die de oud-voetballer vandaag op Instagram deelde, net als vriendin Estavana Polman in haar Stories.

Bijzondere band

Daarop is te zien hoe Estavana met Jesslynn naar buiten loopt en ‘op zoek gaat’ naar Damian en haar vader. Zodra ze hen in het vizier heeft, begint ze te rennen en te roepen van blijdschap. Ze rent regelrecht op Damian af, die op z’n knie gaat zitten, haar omhelst en een kus geeft. “Is-ie er weer?”, horen we Estavana zeggen. “Ja!”, reageert Jesslynn met een smile van oor tot oor. De beelden maken meer dan duidelijk dat de twee een bijzondere band met elkaar hebben.

Lees ook

Reacties

“In de voetballerij hebben we het vaak over hoe dol we erop zijn als we weer naar huis gaan, maar het echte thuiskomen is nóg beter met deze kleine prinses”, zo schrijft Rafael bij het filmpje. Ook volgers van de voetballer zijn geëmotioneerd door het fragment. “Zo lief. Wat een liefde tussen broer en zus”, zo schrijft iemand. “Wat een geweldige reactie! Heerlijk om zo thuis te komen”, reageert een ander.

Dit bericht bekijken op Instagram Team❤️ @rafaelvdvaart Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 7 Jul 2018 om 6:24 (PDT)

