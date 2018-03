Giel Beelen en Tim Knol zijn elkaar in de radio-uitzending van de Veronica-dj in de haren gevlogen om een stripper. Tijdens het liveoptreden van de zanger in de radiostudio kwam een schaars geklede dame binnen en begon zich uit te kleden. Een actie waar Tim helemáál niet van gediend bleek.

Lees ook

Qmusic-dj Stephan Bouwman barst in huilen uit tijdens radioshow

Pittige discussie

Voorafgaand aan het optreden hadden Beelen en Knol nog een pittige discussie naar aanleiding van Knols heftige en afkeurende Twitter-reactie op een eerder streaker-incident. Hierbij werd zangeres Maan verrast door een blote man, toen zij in de uitzending van Radio 538-dj Frank Dane een nummer ten gehore bracht. Giel was het oneens met de ophef die Knol daarover maakte.

‘Bek houden’

Knol stormde na tussenkomst van de stripper – die tot aan haar borsten bloot in de studio stond – het pand uit, met Beelen in zijn kielzog. “Ik heb hier geen trek in”, aldus de zanger. “Ik ben te oud voor deze onzin en voel me te serieus hiervoor. Ik had niet gedacht dat je zo laag zou zakken.” Ook Knols band pakte zijn biezen, tot ongenoegen van Beelen. Deze noemde Knol en zijn bandleden ‘kinderachtig’, ‘onsportief’ en ‘motherfuckers’. “Als je niet weet waar je over praat moet je gewoon je bek houden”, riep hij de muzikanten na, verwijzend naar de streaker-grap met Maan.

#Geintjenatuurlijk

Op Twitter kreeg de dj gelijk een stortvloed van reacties over zich heen, waarop hij twitterde: “Hoezo mag ik geen andere mening hebben dan? Respect maar zelf ook de radiomaker #geintjenatuurlijk.”

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Still uit video