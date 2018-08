Raden maar! Wie herken jij in deze myserieuze ‘Expeditie Robinson’-filmpjes?

Kamp Zuid is bekend en alle onbekenden hebben we voorbij zien komen, maar welke BN’ers maken de kandidatenlijst van Expeditie Robinson 2018 compleet? Opnieuw worden ons van iedere Kamp Noord-kandidaat mysterieuze filmpjes voorgeschoteld en dus wordt er weer volop geraden. Heb jij enig idee?

Guessing game

Afgelopen week zagen we al twee geheimzinnige video’s voorbijkomen. Direct werd er volop gespeculeerd wie de kandidaten zouden kunnen zijn en de meeste mensen zetten hun geld in op voormalig GTST-actrice Stijn Fransen en atleet Gregory Sedoc.

Hey mister dj

In de gisteren en zojuist verschenen video’s zou het volgens fanatieke fans gaan om twee muzikale expeditieleden. Op de gisteren verschenen beelden zagen we dj tekeergaan op een festival. Opvallend waren zijn tatoeages en bij het eindshot van zijn silhouet zijn kapsel. Eén van de meest genoemde namen: Tony Junior, de vriend van zangeres Maan de Steenwinkel.

Goede genen

In het kersverse filmpje van vandaag is een vrouw te zien met prachtig slanke benen. We zien hoe ze, op hoge zwarte pumps, een trap afloopt. Dat zou in principe half Hillywood kunnen zijn, maar wederom lijkt het silhouet de doorslag te geven. Uit de vele reacties op de video blijkt dat de meeste mensen gokken op Lisa Vol, één van de drie Og3ne-zussen. Haar kapsel komt inderdaad overeen, mar toch hebben we nog een lichte twijfel. Aan wie denk jij als je de nieuwe beelden bekijkt?

