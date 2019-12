De gezellige kerstdagen komen steeds dichterbij en die kunnen voor Rachel Hazes (49) niet vroeg genoeg aanbreken dit jaar. De band met André (25) is het weer als vanouds, en hij zal dan ook aan tafel schuiven bij zijn moeder. Sámen met zijn kersverse vlam, Bridget Maasland (45). In een interview vertelt Rachel over de herstelde band en haar nieuwe schoondochter.

Twee jaar geleden werd het contact tussen Rachel en André al hersteld, na bemiddeling van Monique Westenberg (41), de ex-vriendin van de zanger met wie hij een driejarige zoon heeft. Ondanks het herstel zou het afgelopen jaar weer minder zijn geweest. “Mijn moeder en ik waren natuurlijk weer even goed”, zei André eerder dit jaar in Waar is de Mol?. “Toen heb ik ook aan haar gevraagd: Waarom was dat? Hoe kan je nou drie jaar geen contact hebben met je zoon? En dan was ze er heilig van overtuigd: Ja, maar dat lag niet aan mij. Dus zij ziet dat dan niet. Weet je wat het is? Ik kan op haar niet boos zijn, mijn moeder is gewoon ergens heel erg ziek of zo. Ik heb heel veel respect voor haar, voor alles wat ze heeft gedaan als moeder, dat is echt petje af. Maar ze is gewoon verdwaald of zo, en ik hoop gewoon dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt.”

Goede band

Rachel had het interview ook gezien, maar begreep het niet. “André en ik hebben al die tijd contact gehad”, aldus André’s moeder in Story. Hij zei direct tegen me dat zijn interview met Johnny niet echt heel goed voor mij was. Dat er een beeld was ontstaan dat er niet is. Het was verkeerd overgekomen. Daar zei hij sorry voor. Het was gewoon zo gelopen. Ik begreep wel wat hij bedoelde. Soms zeg je dingen en dan komt het anders over. Zeker na de montage. Maar ik weet dat André en ik een écht goede band hebben. Het is ook dankzij mijn kinderen dat ik uit die depressie ben gekomen. Mijn depressie kwam niet voort uit een ziekte. Alles wat er in de afgelopen tien jaar is gebeurd, kwam er de afgelopen jaren uit. Met als genadeklap de breuk met André. Dat hakte er behoorlijk in. Maar dat ligt nu achter ons.” Ze heeft dan ook voor het eerst in tijden het gevoel dat het leven haar weer toelacht. “Ik heb weer zin in het leven. Samen met mijn kinderen.”

Zelfde humor

En daar hoort haar nieuwe schoondochter ook bij. “Bridget is top!”, laat Rachel weten. “Ik kan ongelooflijk met haar lachen. We hebben echt dezelfde humor.” Na hun eerste ontmoeting afgelopen weekend deed Bridget ook al een boekje open over de band met haar nieuwe schoonmoeder. “Wat een leuk wijf!”, zei ze in RTL Boulevard. “We stonden bij het concert van André en we hebben eigenlijk alleen maar staan dansen, swingen en lachen! We houden zelfs al van elkaar!”

André’s type

Dat André na Monique opnieuw voor de charmes van een oudere vrouw gevallen is, verbaast zijn moeder niet. “Dat is nou eenmaal het type waar hij als een blok voor valt. Oudere vrouwen. En Bridget heeft ook nog eens een geweldige uitstraling. Dus ja, ik begrijp hem wel. Ik gun hem dit geluk ook.” Over Monique wil Rachel niet veel kwijt. “Een scheiding is nooit leuk. Zeker niet wanneer er een kindje bij betrokken is. Maar ik vind dat André heel goed met alles omgaat. Met veel respect voor iedereen. Dat maakt me ontzettend trots.”

‘Beetje pijnlijk’

Dat Rachel nu al lekker close is met zijn nieuwe liefje Bridget, zit Olcay Gulsen niet zo lekker. Zij nam het dan ook op voor de ex van André. “Het lijkt me aan de andere kant ook best wel een beetje pijnlijk voor Monique, toch? Die heeft een moeilijke band gehad met haar schoonmoeder.”

