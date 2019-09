Quinty Trustfull deelt foto met zus: ‘Jullie lijken erg op elkaar!’

Quinty Trustfull (47) is een echt familiemens. De RTL-presentatrice brengt veel tijd door met haar gezin, maar ook met zus Delphine (51) heeft ze een hechte band. De zussen zijn net terug van een bijzondere trip.

Delphine is tien dagen op bezoek geweest bij Quinty in Atlanta, waar de presentatrice deels woont. “Zo fijn om haar hier ons leven te laten zien, veel tijd samen door te brengen en mooie gesprekken te voeren”, schrijft ze. De brunette koestert elk moment van de afgelopen dagen. “Lieve Fien, ik bof met jou als zus, samen staan we sterk. Lieve zussen, zoals mama altijd zei.”

Lovende woorden

De zus van Quinty kan het niet laten om een liefdevolle reactie achter te laten. “Echt zo veel liefde gevoeld, was overweldigend. Love you more”, aldus Delphine. Ook fans reageren massaal onder het kiekje. “Wat een leuke foto. Jullie lijken ook erg op elkaar”, luidt een van de reacties. Iemand anders schrijft: “Zo bijzonder jullie en zo mooi allebei.”

Atlanta

Quinty woont sinds een tijdje in de Amerikaanse stad, waar haar man Orlando samen met Frank de Boer de Amerikaanse voetbalclub Atlanta United traint. “Toen het aanbod van Atlanta kwam, wisten we het direct. Die mannen wilden heel graag en ik zag mezelf ook al daar wonen”, vertelde ze februari aan Story. “Zeker omdat ik nu nog maar een uur vliegen van mijn zoon Kayne (21) woon. Hij studeert sinds vorig jaar september in Miami en ik kan hem dus vaak zien. Voor onze dochter Moïse (23) geldt dat ze nu een leuk logeeradres heeft in Amerika. Zij is hier druk met haar carrière en ik ben natuurlijk vaak genoeg in Nederland om Koffietijd te presenteren. Dus we hoeven elkaar niet lang te missen.”

