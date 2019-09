Quinty Trustfull maakt enorm veel indruk met ‘killerbody’: ‘Wat een lijf!’

Quinty Trustfull (47) heeft een druk bestaan, maar verliest haar eigen gezondheid nooit uit het oog. Zo start ze geregeld de dag met een ontspannen yogasessie en ook die momenten deelt ze maar al te graag op Instagram.

Om op die manier de dag te beginnen, bevalt de Koffietijd-presentatrice wel. “Goodmorning, let’s stretch it out and start this day”, schrijft Quinty bij de lenige foto. “Best way to start the day.”

Jaloers

Haar volgers hebben het maar over één ding: het lijf van Quinty dat maar al te goed te zien is in enkel een top en shorts. Lingo-presentator Jan Versteegh noemt het een “killerbody”, en hij is niet de enige die alleen maar lovende woorden over heeft voor de brunette. “Wat een lijf… Jaloers!”, aldus een fan. Een andere reactie luidt: “Strak, zeg!”

