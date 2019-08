Quinty Trustfull overspoeld met complimenten: ‘Jaloers op die prachtige buik!’

Prachtig weer, een rooftop en een zwembad: meer heeft Quinty Trustfull (47) niet nodig. De ‘Koffietijd’-presentatrice legde deze setting vast, vooral om haar ‘Quinty Shopper’ onder de aandacht te brengen. Maar het is haar afgetrainde buik die opvalt.



“Me and my ‘Quinty Shopper’ enjoying Atlanta to the fullest”, schrijft de presentatrice bij de foto, gemaakt in een raam. Ze is heel trots op haar zelf ontworpen tas. Maar fans zijn vooral onder de indruk van haar strakke buik. “Jaloers op die prachtige buik! Lord give me doorzettingsvermogen!”, reageert een fan. “Wow, wat zie je er goed uit!! Mijn life goal” complimenteert een andere fan.

Atlanta

Quinty verblijft deze zomer in Atlanta, met haar gezin. Ze woont sinds een tijdje in de Amerikaanse stad, waar haar man Orlando samen met Frank de Boer de Amerikaanse voetbalclub Atlanta United traint. “Toen het aanbod van Atlanta kwam, wisten we het direct. Die mannen wilden heel graag en ik zag mezelf ook al daar wonen”, vertelde ze eerder dit jaar aan Story. “Zeker omdat ik nu nog maar een uur vliegen van mijn zoon Kayne (21) woon. Hij studeert sinds vorig jaar september in Miami en ik kan hem dus vaak zien. Voor onze dochter Moïse (23) geldt dat ze nu een leuk logeeradres heeft in Amerika. Zij is hier druk met haar carrière en ik ben natuurlijk vaak genoeg in Nederland om Koffietijd te presenteren. Dus we hoeven elkaar niet lang te missen.”

