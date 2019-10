Zondag mocht Quinty Trustfull alweer 48 kaarsjes uitblazen. Haar verjaardag vierde ze in Atlanta, waar het in deze periode van het jaar prima vertoeven is. De ‘Koffietijd’-presentatrice deelt dan ook een foto in bikini, die een lading complimenten oplevert.

Op de foto is te zien hoe Quinty duidelijk geniet van de zon en deels in het zwembad zit. “No caption needed”, schrijft ze erbij. Het zonnige plaatje zorgt voor een hoop jaloezie bij haar volgers. “Oh wat heerlijk! Stuur alsjeblieft wat warmte deze kant op, want hier is het koud”, luidt een van de vele reacties. Iemand anders schrijft: “Heerlijk zo in het zonnetje. Alles beter dan hier met de regen.”

Niet normaal

Niet alleen gaat het in de reacties over hoe fijn die zon is, maar ook wordt veelvuldig benoemt hoe goed Quinty eruitziet. “Beauty!”, reageert actrice Marlijn Weerdenburg. Een fan schrijft: “Niet normaal, wat een lijf!”

Atlanta

Quinty woont sinds een tijdje in het Amerikaanse Atlanta, waar haar man Orlando samen met Frank de Boer de Amerikaanse voetbalclub Atlanta United traint. “Toen het aanbod van Atlanta kwam, wisten we het direct. Die mannen wilden heel graag en ik zag mezelf ook al daar wonen”, vertelde ze februari aan Story. “Zeker omdat ik nu nog maar een uur vliegen van mijn zoon Kayne (21) woon. Hij studeert sinds vorig jaar september in Miami en ik kan hem dus vaak zien. Voor onze dochter Moïse (23) geldt dat ze nu een leuk logeeradres heeft in Amerika. Zij is hier druk met haar carrière en ik ben natuurlijk vaak genoeg in Nederland om Koffietijd te presenteren. Dus we hoeven elkaar niet lang te missen.”

Dit bericht bekijken op Instagram 💙🙏🏼😊 No caption needed😆 Een bericht gedeeld door Quinty Trustfull Official (@qtrustfull) op 4 Okt 2019 om 11:04 (PDT)

