Enkele weken geleden werd actrice Imanuelle Grives aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland met een flinke hoeveelheid drugs. Grives heeft na haar aanhouding verklaard zich te hebben willen voorbereiden op een filmrol en dat ze daarom drugs bij zich had, maar haar verhaal werd maar niet bevestigd door de producent van het vermeende project. Toch lijkt er nu eindelijk iemand naar voren te stappen.

Drugsgerelateerd

Afgelopen week werd bekend dat Actrice Imanuelle Grives, die tot zeker eind van de maand vastzit in België vastzit op verdenking van drugshandel, een rol zou spelen in de film ‘Suriname’. Een rol die nu is overgenomen door Fajah Lourens. De producent van de film heeft inmiddels bevestigd dat deze rol inderdaad drugsgerelateerd is.

‘Het nieuws hakte erin’

De producent van de film, Rodney Leysner, zei vrijdag al erg geschrokken te zijn van haar aanhouding. “Dat nieuws hakte er flink in.” Het ging om meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, twintig gram cocaïne en bijna tien gram ketamine. Ook op het logeeradres van Grives zijn drugs gevonden.

Liefje van een crimineel

Aan Shownieuws vertelde Leysner gisteren: “Het is wel een crime-film waarbij alles wat maar met criminaliteit te maken heeft naar voren zal komen en drugs is daar zeker één van.” Of Imanuelle in de film ook drugs zou dealen, wil hij niet zeggen. “We willen alleen bevestigen dat ze het liefje van een crimineel speelt, dat ze zelf ook bepaalde ambities heeft en dat het echt een actiefilm is.”

Lees ook

Actrice Imanuelle Grives niet in hoger beroep na bekentenis drugs dealen

‘Hoe dan ook strafbaar’

Volgens Leysner is er na haar arrestatie contact geweest met de advocaat van Imanuelle. “We hebben ook echt delen van het script gedeeld met haar advocaat. We hebben echt een verklaring afgegeven.” Of de nieuwe ontwikkelingen Imanuelle’s kansen op vrijlating of een lagere straf verhogen, valt te betwijfelen. Eerder liet het Openbaar Ministerie van Antwerpen weten dat ook als de actrice een rol als drugshandelaar zou hebben voorbereid, zij strafbare feiten heeft gepleegd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP, Shownieuws | Beeld: ANP