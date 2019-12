‘Privé’ betuigt tóch spijt wegens drama-cover met zoontje André en Monique

Toen André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) in november hun breuk aankondigden én bekend werd dat de zanger nu een relatie heeft met Bridget Maasland (45), waren de drie het gesprek van de dag. Het entertainmentblad ‘Privé’ kon het nieuws uiteraard ook niet laten liggen en koos ervoor om de driejarige zoon van André en Monique groots af te beelden op de cover. Waar de vader van het jochie de actie “schofterig” noemde, vond ‘Privé’-hoofdredacteur Evert Santegoeds (58) het “wel kunnen”. Maar daar komt hij nu toch op terug.

Op de bewuste editie van het roddelblad prijkt níet André, níet Monique en níet Bridget groots op de cover, maar de kleine, nét drie jaar oud geworden André jr. Daaronder valt in koeienletters te lezen: “Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?”, doelend op de recente breuk tussen André en Monique en de nieuwe relatie van de zanger met Bridget Maasland. Van de hoofdrolspelers in dé showbizzrel van het jaar staan er kleine foto’s omheen. “Zo brutaal”, staat er bij de foto van Bridget met haar André-ketting. “Zo vernederd”, bij een oudere selfie van Monique en André. Bij een foto van de zanger en zijn nieuwe vlam staat: “Wie verleidde wie?”.

Niet goed ingeschat

André schakelde vervolgens het advocatenkantoor van de zoon van Peter R. de Vries in en dreigde het blad aan te klagen. Maar tot een daadwerkelijke aanklacht is het uiteindelijk niet gekomen. “Na overleg hebben wij ingezien dat wij ons onvoldoende hebben gerealiseerd welke impact deze foto op betrokkenen heeft”, geeft Santegoeds toe. “In het kader van een minnelijke schikking heeft Privé daarom een bedrag overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire, waarmee de kwestie nu afgedaan is.”

Grensoverschrijdend

Voor Monique en André ging de cover van Privé te ver, zo vertelt Royce de Vries – advocaat van de zanger – aan RTL Boulevard. “Hoewel André Hazes en zijn ex-partner Monique echt wel iets gewend zijn als het gaat om media-aandacht en dientengevolge veel over hun kant laten gaan, was de coverfoto van hun zoontje André jr. met begeleidende kopteksten in hun ogen grensoverschrijdend en weigerden zij dit te accepteren. Hoewel weekblad Privé aanvankelijk de coverkeuze verdedigde is de directie/hoofdredactie na correspondentie en contacten met ons kantoor uiteindelijk tot een ander inzicht gekomen. Dit heeft geleid tot de tekst in de column van Evert Santegoeds en het feit dat een bedrag is overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire. Over de hoogte van het bedrag worden geen mededelingen gedaan. De zaak is hiermee afgesloten.”

Dit bericht bekijken op Instagram Schoften! Een bericht gedeeld door paul de leeuw (@pauldeleeuw) op 13 Nov 2019 om 2:39 (PST)

Paul de Leeuw

Niet alleen de ouders van André jr. vielen over de coverkeuze van Privé, ook andere BN’ers vonden het niet door de beugel kunnen. Zo sprak Paul de Leeuw meteen na het verschijnen van het magazine zijn verbolgenheid uit en kreeg veel bijval van zijn volgers op Instagram. Zelf zei André de actie “schofterig” te vinden. “Ik zou het snappen als ikzelf op de cover zou staan. Maar dat mijn zoontje hiervoor wordt gebruikt, vind ik te ver gaan.”

‘Een beetje dom’

Heleen van Royen haalde vorige week de cover van Privé nog aan nadat André een aantal foto’s had gedeeld van de sinterklaasviering. Op één van de foto’s was namelijk te zien hoe zijn zoon poseerde met de andere aanwezige kinderen, Sinterklaas en z’n pieten. Er werden tongen uitgestoken en gekke bekken getrokken, en André jr. maakte zijn pose af met twee middelvingers in de lucht. “Boos worden als je kind op de voorpagina van Privé belandt, maar hem zelf wel zo te kijk zetten op Insta”, reageerde de schrijfster op Twitter. “Een beetje dom.”

