Hóe prachtig is Máxima op Prinsjesdag? Haar jurk (en voorgaande looks) in beeld

Op Prinsjesdag kijken we naar één ding nog meer uit dan de hoedjes: de jurk van koningin Máxima. Vandaag stapte ze wederom in een prachtig exemplaar uit de gouden koets.

Lekker makkelijk

Wat koning Willem-Alexander uit de kast trekt, is niet zo spannend meer. Die heeft bijna ieder jaar dezelfde of een identieke gestreepte pantalon aan met een zwarte ‘rokjas’ (een colbert met een langer achterpand). Enkel de stropdas wil nog weleens verschillen, maar is vaak ook óf een licht gestreept exemplaar, of een effen zilverkleurige das. Wél anders dit jaar: de baard die hij sinds de zomervakantie heeft, staat nog steeds. We like, we like.

Voor het eerst met los haar

Onze koningin verschijnt ieder jaar echter weer in een totaal andere look op de rode loper. Ook dit jaar ziet ze er weer prachtig uit, met – voor het allereerst – los haar #wauw. Máxima draagt vandaag een indrukwekkende bordeauxrode, mauwloze jurk, met een strak en gestructureerd ‘cape’je’ vol kralen om haar schouders. Het ontwerp is van de hand van één van haar favoriete ontwerpers, de Nederlandse Jan Taminiau. Ze heeft gekozen voor een klein, bol hoedje van fluweel zonder veel frutsels of bloemen, en draagt leren handschoenen in de kleur van haar jurk.

Lastig kiezen?

De vraag is natuurlijk; is dit ook haar mooiste Prinsjesdag-look tot nu toe? We verzamelden alle looks die Máxima droeg sinds de inhuldiging in 2013. Waarin vond jij haar op haar best?

2013, goddelijk goud

In 2013 koos Máxima voor een goudkleurige jurk van Jan Taminiau. Op de jurk zagen we veel borduursels, pailletten en kraaltjes. Om in zo’n zware jurk een mooi figuur te creëren droeg Máxima een dun riempje in haar taille. Haar hoed klopte helemaal bij de jurk, want dit asymmetrische model heeft dezelfde kleur als haar jurk.

2014, mooi rood is niet lelijk

De jurk waarin Máxima in 2014 verscheen was een stuk ‘normaler’. Niet alleen vanwege het ontbreken van alle pailletten en kralen, maar ook omdat deze jurk gewoon via internet te krijgen was. Daarnaast koos Maxima in 2014 voor een kleiner, minder opvallend hoedje in dezelfde kleur als haar japon.

2015, poederroze paradijs

In 2015 koos onze koningin toch weer voor een zwaarder gedecoreerde jurk. Ditmaal een handbeschilderde japon van Jan Taminiau. Op de jurk zagen we verschillende borduurtechnieken en kraalsoorten. Deze keer geen hoed, maar een mooie haardecoratie met bloemen die we ook op haar jurk zagen.

2016, koningsblauw again

In 2016 kiest Máxima ervoor om een tweedelige japon te dragen van ontwerper Claes Iversen. De top van koninklijk blauw zijde met een goudkleurige rok met een bloemenprint van blauw kant en kleine pailletten. De hoed is ook goudkleurig en heeft een asymmetrisch model, net als de hoed die ze in 2013 droeg.

2017, grijsblauw gebloemd

In 2017 verscheen de koningin in een klassieke A-lijnjurk, gemaakt door haar favoriete modehuis: Natan. De japon had een blauw-grijze kleur en was gemaakt van een transparantachtige stof met daarop grove bloemen. Máxima maakte haar outfit compleet met een diamanten ketting en een klein hoedje.

2018, fladderen in pastel

In 2018 koos de koningin voor een lange, pastelkleurige jurk en een schuine hoed in dezelfde tint. Volgens kenners gaat het om een ontwerp van de Italiaanse Luisa Beccaria en kost de japon een kleine 4000 euro.

Bron: Libelle, ANP | Beeld: ANP