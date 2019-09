Wat wordt dat een knapperd! Prinses Charlotte voor het eerst naar school

Prinses Charlotte is vandaag – gehuld in schattig uniform – voor het eerst naar de basisschool. Papa William en mama Kate brachten haar en grote broer George, die er al even op school zit, samen weg en dat ziet er té lief uit.

Alle kids op één school

De directeur van de school, de Thomas’s Battersea school in Londen, is maar wat blij dat Charlotte hen komt vergezellen. ‘We zijn blij dat de hertog en hertogin van Cambridge hebben besloten dat prinses Charlotte zich bij haar oudere broer bij ons zal voegen”, zei deze eerder.

Lees ook

Zó leuk: beste vriend prins William vraagt lerares prins George (5) ten huwelijk

Lekker breed

Op deze particuliere school wordt naast de gewone vakken ook veel aandacht gegeven aan andere vormen van ontwikkeling. Zo krijgen de kinderen Frans, schrijven, tekenen, computerwetenschappen, kunst, muziek, theater en ballet. Daarnaast zijn ze regelmatig buiten het klaslokaal te vinden voor de natuurles, want hiervoor gaan de leerlingen lekker het bos in.