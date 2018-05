Hiep, hiep, hoera! Prinses Charlotte viert haar derde verjaardag

Het is feest in Kensington Palace, want prinses Charlotte, sinds kort niet meer de jongste telg van het Britse koningshuis, is vandaag drie jaar geworden. De kleine royal heeft voor een peuter weer een bewogen jaar achter de rug. Wij zetten de hoogtepunten voor je op een rijtje.

Charlotte tijdens Trooping The Colour, de jaarlijkse ceremonie die wordt gehouden voorafgaand aan de verjaardag van Queen Elizabeth:

Op vakantie (of eigenlijk: een officieel bezoek) in Duitsland:

En in Polen:

En weer in de privéjet:

De bruiloft van tante Pippa:

Charlotte en George mogen voor het eerst bij hun broertje Louis kijken:

Beeld: ANP, Getty