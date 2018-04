We zijn nog steeds onder de indruk van de prachtige nieuwe foto’s van de koninklijke familie die vorige week, een dag voor Koningsdag, onthuld werden. Eerder al ontdekten we dat Alexia op de filmposter-achtige foto van het hele gezin een Valentino-blouse aan heeft van haar moeder Máxima, maar nu blijkt dat er ook iets leuks te melden valt over de top van kroonprinses Amalia.

Gewoon een H&M-etje

Amalia straalt in volledig zwart op de foto’s. Haar top, een zwarte blouse met wijde, see through-mouwen en subtiele franjes, blijkt niet van een duur designermerk of modehuis, maar van een doodnormale keten waarvan iedereen wel iets in z’n kast heeft hangen. De blouse is namelijk afkomstig uit de Trend-lijn van H&M. Op Facebook laat de Zweedse keten weten het “heel leuk” te vinden dat Amalia in een ‘H&M-etje’ op de foto’s staat.

Alexia draagt op de nieuwe portretten een blouse van Máxima. https://t.co/Fugbm5zHJ4 pic.twitter.com/xMT7HWL1Kg — Josine Droogendijk (@josineevers) April 26, 2018

Beeld: Hollandse Hoogte