De vlag mag uit, want prinses Amalia is jarig! De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima viert vandaag haar zestiende verjaardag. Om haar extra in het zonnetje te zetten, zet Flair de mooiste foto’s van haar op een rij.

Lees ook

Bíjna jarig, maar geen ‘sweet sixteen’ voor prinses Amalia

Op 7 december werd Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, zoals prinses Amalia volledig heet, geboren. Op onderstaande foto laat koning Willem-Alexander zijn dochter trots zien buiten het Bronovo ziekenhuis in Den Haag.

Op deze foto is prinses Amalia samen met haar ouders te zien. Op dit moment bedankte het prinselijk paar voor alle felicitaties, cadeaus en post die zij ontvingen na de geboorte.

Prinses Amalia werd op 12 juni 2004 gedoopt door dominee C. van der Linden in de Grote St. Jacobskerk in Den Haag.

Prinses Amalia’s eerste zomervakantie samen met vader Willem-Alexander, moeder Máxima, oma Beatrix in het Toscaanse plaatsje Tavernelle in Italië.

In 2005 kreeg prinses Amalia er een zusje bij: prinses Alexia. Hier zijn zij samen met moeder Máxima te zien in Buenos Aires.

In 2007 kregen de zusjes Amalia en Alexia er nog een zusje bij: prinses Ariane. Hieronder is te zien dat zij met moeder Máxima, vader Willen-Alexander, oma Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien op vakantie zijn in het Oostenrijkse wintersportplaatsje Lech.

Prinses Amalia samen met haar twee zusjes prinses Alexia en prinses Ariane. Zij vierden samen met hun ouders Kerst in Argentinië.

Prinses Amalia samen met haar zusjes en vader Koning Willem-Alexander en moeder Koningin Máxima na de troonswisseling op het balkon.

Prinses Amalia samen met de Koninklijke familie in het skiplaatsje Lech.

Prinses Amalia bij de viering van Koningsdag.

Hier poseert prinses Amalia samen met haar zusjes prinses Alexia en prinses Ariane in het natuurgebied Meijendel in Wassenaar.

Prinses Amalia samen met haar vader Koning Willem-Alexander.

Prinses Amalia samen met haar zusjes en ouders tijdens Koningsdag in 2017.

Prinses Amalia op de 80ste verjaardag van prinses Beatrix.

Hieronder is prinses Amalia te zien met haar vader Koning Willem-Alexander afgelopen zomer.

Amalia tijdens de afgelopen fotosessie in de tuin van Huis ten Bosch.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP