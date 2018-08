Volgen, maar! Prinses Alexia heeft een mode-account op Instagram

Dat Máxima een ware stijl- en modekoningin is wisten we al, maar haar dochter Alexia kan er ook wat van. Het prinsesje blijkt een enorme passie voor fashion te hebben die ze maar al te graag deelt via haar openbare (!) Instagramaccount.

Op het account @f_4_u2 plaatst het modeprinsesje zo nu en dan haar favorieten op het gebied van mode, accessoires en beauty. ‘De kleding die ze draagt is hip en volgens de laatste trends’, aldus blogger Josine Droogendijk. ‘Je ziet echt wel dat ze alles in de gaten houdt.’ Wat de favoriete merken zijn van Alexia? ‘We zien H&M en Zara, maar ook de iets duurdere merken als Sandro Paris of make-up van Christian Dior.’

Echte passie

Mode lijkt niet zomaar een hobby van prinses Alexia te zijn, maar een echte passie. Zo staat er in de bio van haar Instagramaccount: ‘I don’t do fashion, I am fashion.’

Waiting for the sun☀🌊🐠🦀🐬 Een bericht gedeeld door ABB (@f_4_u2) op 9 Feb 2018 om 5:29 (PST)

Yayy or nahh Een bericht gedeeld door ABB (@f_4_u2) op 31 Jan 2018 om 1:02 (PST)

Yay or nahhh Een bericht gedeeld door ABB (@f_4_u2) op 4 Feb 2018 om 11:35 (PST)

