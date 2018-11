Waarom prins William nóóit zijn trouwring draagt

Het is alweer een paar jaar geleden dat Kate Middleton (36) en prins William (36) in het huwelijksbootje stapten, maar sindsdien is de hertogin van Cambridge nóóit zonder trouw- én verlovingsring gespot. Haar man draagt ‘m daarentegen nooit. Mét een reden.

Al voordat William en Kate trouwden, werd onthuld dat de broer van Harry ‘wegens een persoonlijke voorkeur’ geen ring zou dragen. ‘Hij houdt niet van juwelen en het Britse hof heeft daarover vóór de bruiloft zelfs een statement de wereld in gestuurd’, legt Penny Junor uit, auteur van ‘The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair that Rocked the Crown’.

Voorrecht

Bovendien zou William er niet op aangekeken worden, omdat nu eenmaal heel de wereld op de hoogte is van zijn burgerlijke staat. ‘Het is zijn voorrecht’, aldus Robert Jobson, royaltywatcher bij de Britse krant London Evening Standard. Hoewel de man van Kate er dus geen draagt, prijkt er bij zijn broertje wél één om zijn ringvinger. Is het jou ooit opgevallen?

