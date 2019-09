Prins William is groots fan van déze serie (en die staat ook gewoon op Videoland)

Soms moeten we er even aan herinnerd worden: bekende sterren zijn óók maar gewoon mensen. Neem prins William, die net als wij ontzettend kan genieten van een avondje bingen. En de kans is groot dat zijn favoriete serie bovendien op jouw kijklijstje staat.

Toen William vorige week als voorzitter van de British Academy of Film and Television (BAFTA) aanwezig was bij een evenement van de organisatie, liet de Britse royal vallen graag naar de misdaadserie Killing Eve te kijken. De man van duchess Kate kreeg dan ook een bijzonder cadeau die dag: een pyjama die actrice Jodie Comer – een van de hoofdrolspelers – draagt in de serie.

Onder de indruk

Dat William groots van is van Killing Eve, is ook bij de makers van de serie aangekomen. “Ik begrijp dat hij alles heeft gezien”, aldus producent Sally Woodward Gentle. “We hebben hem niet overhoord, maar hij zei wel dat hij onder de indruk was van het einde van het tweede seizoen, dus hij heeft meer dan een paar minuten gekeken.”

Wanneer?

Jodie vraagt zich vooral af waar William de tijd vandaan haalt om Killing Eve te bingen. “Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk hoor. Maar toen ik dat hoorde dacht ik: wanneer heeft hij tijd om de serie te kijken?”

Lees ook

Oh oh: stellen Kate en William hun vakantie uit om Harry en Meghan te vermijden?



Videoland

Heb je de serie nog niet gezien? Op Videoland vind je het eerste seizoen van Killing Eve. Hieronder kun je alvast de serie kijken:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP