Prins William verrast fans bij paleishek op verjaardag prinses Diana

Gisteren, op 1 juli, zou prinses Diana haar 58ste verjaardag hebben gevierd. Een emotionele dag voor de Britse koninklijke familie, maar ook voor fans van de royals.

Herdenking

Een groep fans van de in 1997 omgekomen prinses hield maandagochtend een herdenking voor haar bij Kensington Palace. Al om half zes ’s ochtends verzamelden mensen zich bij het paleis om Diana te eren met bloemen en foto’s.

Bezoek van William

Haar oudste zoon William vond dit een bijzonder eerbetoon. Rond kwart voor zeven gisteravond besloot hij daarom om met slechts een paar beveiligers een groep fans te begroeten bij het hek van de Kensington Gardens. Eén van hen vertelt aan Daily Mail: “William vertelde dat hij weet dat we hier al jaren komen en bedankte ons voor wat we doen voor zijn moeder. Hij vindt het geweldig dat we zijn moeders leven eren. Daar werd ik heel emotioneel van.”

Standbeeld

De fans vroegen William ook naar het standbeeld voor Diana dat buiten het paleis geplaatst gaat worden. “Het standbeeld komt er snel, heel snel. We willen zeker weten dat het goed is. Dat is voor ons heel belangrijk.” Na een paar minuten kregen meer mensen in de gaten dat de prins bij het hek stond en besloot William onder het mom van “dit was een privébezoek” terug het paleis in te gaan.

Exclusive in tomorrow’s #DailyMail: Prince William slipped out of Kensington Palace on Monday evening to privately thank members of the public marking his late mother’s 58th birthday, praising them for helping to keep her memory alive. https://t.co/JMMdpgYXHb — Rebecca English (@RE_DailyMail) July 1, 2019

Bron: Libelle | Beeld: ANP