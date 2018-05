Déze knappe prins heeft onlangs zijn Instagram openbaar gemaakt

Nu Harry getrouwd is met zijn Meghan Markle zullen we hem mogelijk minder vaak ‘alleen’ kunnen bewonderen. Gelukkig zijn er ook nog andere knappe prinsen (ja, je zou het bijna vergeten) die ons juist meer van zichzelf laten zien. Zo heeft deze onwijze good looking royal onlangs zijn Instagramaccount openbaar gemaakt en da’s puur genieten.

Gelukkig gezinnetje

De 39-jarige Prins Carl Philip van Zweden is de enige zoon van de Zweedse koning Karel XVI Gustaaf en koningin Silvia. Net als Harry trouwde hij (helaas) in 2015 met een bekendheid: voormalig model en reality tv-ster Sofia Hellqvist. Inmiddels heeft het stel twee zoontjes – prins Alexander (2) en prins Gabriel (9 maanden) – van wie Carl Philip’s volgers ook het nodige te zien krijgen.

Follow the royal

Want hoewel hij veel foto’s post van zakelijke bezoekjes, royal verplichtingen en rode loper-momenten, komen er ook de nodige intieme familiekiekjes voorbij. Kindervoetjes in gekleurde sokjes, met de kinders op de arm en romantische plaatjes van zijn vrouw en zichzelf met – om maar wat te noemen – zonnebloemkransen op hun hoofd. We pikten er vast een paar heerlijke posts voor je uit, dan snap je helemaal waarom je wij op die volgknop hebben gedrukt.

Glad midsommar från oss! 🌻 Een bericht gedeeld door Prinsparet (@prinsparet) op 23 Jun 2017 om 2:29 (PDT)

