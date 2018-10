Prins Harry krijgt een ‘ballenknijper’ cadeau en laat meteen even zien hoe die staat

Prins Harry en Meghan zijn momenteel op bezoek in Australië. De focus van dit bezoek ligt op de door Harry in het leven geroepen Invictus Games, die dit jaar in Sydney worden gehouden (en in 2020 in Nederland #yay!). Na afloop van een gesprek met een aantal van de deelnemende sporters kreeg Harry een opmerkelijk cadeau: een píepklein zwembroekje.

Lees ook

Roze of blauwe muisjes? Prins Harry verklapt naar welk geslacht zijn voorkeur uitgaat

Nadat-ie zijn nieuwe zwemtenue overhandigd krijgt, roept hij meerdere keren verrukt ‘Yes!’. Dat het niemendalletje écht in de smaak valt, blijkt wel als de Britse royal – man, wat ís-ie toch leuk – besluit om de ‘ballenknijper’ meteen maar even te passen. De gevers kunnen hun geluk niet op.

Ietwat onhandig wurmt de prins zijn keurige schoenen door het broekje, dat hij daarna over z’n nette pantalon heen omhoog hijst. Met dank aan de cameraman wordt vervolgens ingezoomd op Harry’s achterwerk, dat we nog nooit zo strak ingepakt hebben gezien. Jep, zijn down under zit er lekker bij. Fijn hoor.

Prince Harry has been given an unusual gift… a set of 'budgie smugglers'.

The Duke of Sussex was presented with a pair of the tight swimming trunks during a talk with Invictus Games athletes in Sydney.

More here on Meghan and Harry's Australia tour: … pic.twitter.com/nh1d7SKF2E

— Jenni Missye White (@Missycilious) October 22, 2018