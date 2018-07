‘Prins Harry vreest (nu al) voor scheiding van Meghan Markle’

Sinds prins Harry en Meghan Markle openlijk een stel vormen, is er nog geen moment geweest dat de buitenwacht níét met belastende verklaringen kwam over de Amerikaanse actrice. Harry zou vrezen dat zijn huwelijk met Meghan hierdoor onder druk komt te staan…

‘Koud en berekenend’

Meghan’s voormalige hartsvriendin Ninaki Priddy vertelt aan Daily Mail: “Meghan is helemaal niet zo onschuldig als iedereen denkt. Achter die lieve lach gaat een berekenende, koude vrouw schuil.” Ook zei ze dat Meghan haar eerste echtgenoot Trevor Engelson, met wie ze twee jaar getrouwd was, als een baksteen had laten vallen: “Toen ze een beroemde actrice werd, was hij kennelijk niet goed genoeg meer voor haar.”

Gênante situaties

Meghans vader deed de gemoederen nóg hoger oplaaien. Hij sloot een deal met een paparazzo die hem zogenaamd stiekem fotografeerde, terwijl hij artikelen over Harry en Meghan in een internetcafé las. Toen bekend werd dat hij zich daarvoor had laten betalen, bood Thomas zijn excuses aan en zei zich zo te schamen dat hij niet naar de bruiloft zou komen.

Ken je die mop van die operatie?

Even later zou hij wél weer komen – hij zou Meghan weggeven – om vervolgens vanwege een hartoperatie tóch verstek te laten gaan. En toen verscheen hij plotsklaps op televisie in een interview waar niemand iets van wist én melden de media dat de operatie van Thomas nooit zou hebben plaatsgevonden…

Zenuwen

De gebeurtenissen zouden Harry en Meghan nerveus maken voor wat er nú weer zal gebeuren en Meghan zou enorm lijden onder de situatie. Harry zou zelfs vrezen dat al die krachten van buitenaf er uiteindelijk voor zorgen dat hun prille huwelijk ernstig wordt ondermijnd. Je leest het hele verhaal in de nieuwe Story van deze week. Editie 29 ligt nu in de winkel, of lees het artikel op Blendle.

Beeld: Hollandse Hoogte