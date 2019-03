‘Prins Harry verbreekt contact met beste vriend vanwege Meghan’

Het lijkt erop dat de vriendenkring van prins Harry steeds kleiner wordt. De vader in spé zou volgens Britse media namelijk geen contact meer hebben met een van zijn beste vrienden, Tom Inskip. En dat zou alles te maken hebben met Meghan Markle…

Familievriend

Tom Inskip is de zoon van Owen Inskip, een goede vriend van Prins Charles en de veldmeester van zijn favoriete jachtvereniging The Beaufort. Tom en zijn zus Victoria kennen prins Harry en prins William al sinds hun kindertijd.

Huwelijk afgeraden

Ondanks dat de vrienden elkaar al ontzettend lang kennen en praktisch samen zijn opgegroeid, zou er nu een breuk in hun vriendschap zijn ontstaan. De reden? Tom zou prins Harry hebben gewaarschuwd om niet te trouwen met Meghan Markle. De negatieve mening over zijn destijds toekomstige vrouw kon prins Harry niet waarderen, waardoor hij zijn vriend Tom nu niet meer zou willen zien.

Bruiloft Harry en Meghan

En dat is volgens Engelse media opvallend, gezien de lange geschiedenis tussen de voormalige vrienden. Terwijl prins Harry en Meghan Markle wel aanwezig waren bij het huwelijk van Tom en zijn vrouw Lara Hughes-Young, was Tom op de royal wedding alleen uitgenodigd voor de grote plechtigheid, maar niet voor de kleinere receptie. Op die receptie mochten slechts 250 bekenden van Harry en Meghan aanwezig zijn. Er wordt gefluisterd dat Tom zijn plek heeft moeten afstaan aan grote beroemdheden, onder wie Victoria Beckham en Elton John, omdat het niet meer boterde tussen de twee.

Tijdsgebrek

Of de vriendschap tussen de hertog van Sussex en zijn jeugdvriend Tom Inskip écht bekoeld is, is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat Harry het sinds z’n bruiloft ontzettend druk heeft, zeker nu er een baby op komst is. Dus wellicht komt het mindere contact tussen de twee jeugdvrienden gewoon door tijdsgebrek. Intussen kan Meghan elk moment bevallen; de hertogin zou in april zijn uitgerekend.

Dit bericht bekijken op Instagram #tominskip #wife #lara #royalwedding #fashion Een bericht dat is gedeeld door @ styleby_mo op 19 Mei 2018 om 3:26 (PDT)

