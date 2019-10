Pijnlijk: bevestigt prins Harry ruzie te hebben met broer William?

Harry (35) en William (37) mogen misschien broers zijn, maar hebben niet veel contact meer met elkaar. De jongste van de twee vertelt openhartig over hun band in een recent interview, waarbij hij onthult dat ze beiden hun eigen weg zijn ingeslagen.

In het kader van een special over zijn reis naar Afrika met Meghan, voelt journalist Tom Bradby de hertog van Sussex aan de tand. Tijdens dat gesprek kan de interviewer het niet laten om te vragen naar de geruchten rondom de ruzie tussen beide broers. Harry ontkent niet maar erkent daarentegen dat er diepe spanningen zijn geweest.

Verschillende paden

“Door de druk die komt kijken bij deze rol, bij deze baan, deze familie, gebeuren er vanzelfsprekend dingen. Maar we zijn broers, en we zullen altijd broers blijven”, aldus de vader van de kleine Archie. Veel contact is er alleen niet, zo geeft Harry toe. “We bevinden ons op dit moment zeker op verschillende paden. Maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn. We zien elkaar niet zoveel als we vroeger deden, omdat we druk zijn. Ik hou erg veel van hem en de meeste van die verhalen zijn uit de lucht gegrepen. Maar als broers heb je goede dagen en slechte dagen.”

Kwetsbare Meghan

Voor dezelfde special is Bradby ook het gesprek aangegaan met Meghan Markle, waarin ze openhartig vertelt over de enorme media-aandacht die ze krijgt. “Elke vrouw – en helemaal een zwangere vrouw – is kwetsbaar. En als je dan een kleintje hebt en alles wat er gebeurt daar bovenop krijgt… het is veel”, geeft ze toe. In het fragment is te zien hoe de voormalig Suits-actrice moet vechten tegen de tranen. “Weinig mensen vragen aan me hoe het nu eigenlijk met mij gaat. Dank je wel daarvoor.”

Docu

De documentaire waarvoor Tom Bradby de interviews heeft afgenomen, heet Harry & Meghan: An African Journey. De journalist maakte de special voor de Britse zender ITV, maar ook in Nederland kunnen we ‘m zien. Op maandag 21 oktober wordt-ie uitgezonden bij RTL4, om 21.30 uur.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP