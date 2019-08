Voor de Britse editie van ‘Vogue’, waarvoor Meghan Markle eenmalig als hoofdredacteur aantrad, werd prins Harry geïnterviewd door bioloog Jane Goodall. Hij vertelde tijdens dit gesprek maximaal twee kinderen te willen, maar de opvallende reden hiervoor viel bij twitteraars niet in goede aarde.

In het gesprek vertelde Harry, die zich vaak inzet voor het milieu en de natuur, hoe zijn visie hierop is veranderd sinds hij vader is. Hoewel de hertog van Sussex altijd al een liefde voor de natuur had vanwege alle mooie plekken die hij heeft bezocht, ziet hij nu meer de noodzaak om de natuur te behouden en door te geven aan de volgende generatie. “Ik wilde er altijd al aan werken, zelfs voordat ik kinderen had en ik hoop dat het hebben van kinderen…” Op dat moment onderbreekt Jane hem. “Hopelijk niet te veel dan.” Waarop Harry antwoordt dat Meghan en hij er “maximaal twee” willen.

Vliegen

Sinds die uitspraken wordt Harry overladen met negatieve reacties. Velen vinden het opmerkelijk dat hij maar twee kinderen wil in verband met het milieu, maar tegelijkertijd wél de hele wereld over vliegt. “Laat dan ook je vliegtuig staan”, klinkt het meermaals, gezien dat vervoersmiddel niet bepaald bevorderend is voor het klimaat.

Lees ook

Tweede kindje onderweg? ‘Harry en Meghan zijn er erg serieus over’

Broer

Daarbij denken sommigen dat het een steek onder water is naar zijn broer, prins William, toe. Hij en zijn vrouw Kate Middleton hebben namelijk drie kinderen. “Er komt een pijnlijk en ongemakkelijk kerstdiner aan…”, schrijft iemand op Twitter.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Whys Prince Harry worried about his kids effect on the planet but he’ll happily blast about in a private airplane — Loriiiii (@Lori_R94) July 31, 2019

I think it’s hysterical that Prince Harry said having more than two kids in a family is damaging for the planet. Did he say it in front of his brother, Prince William? There’s an awkward xmas dinner coming up. — VelvetTeaLeaf (@VelvetTeaLeaf) August 2, 2019

Prince Harry talking about his “no more than 2 kids rule” to lessen the impact of his carbon footprint while he jets around the world for stupid reasons with all these people defending him just gives me more reasons to be thankful America hopped off that train a longggg time ago — Melanie (@MelanieDio) August 2, 2019

“‘Laat dan ook je vliegtuig staan’, kritiek op Harry en Meghan na twee kinderen-plan” — Wijckerborgh (@wijckerborgh) August 1, 2019

yes! did you see prince harry’s smug interview “i’m only having two kids because of emissions etc” as if his family aren’t one of biggest energy consumers in county lol ( think how much energy it takes/ waste to heat all their stupid houses) — Lucy (@lucymooring) August 1, 2019

@piersmorgan isn’t this your Prince Harry hob knobbing with billionaires on GCC flying in on 114 private jets, yachts oh that’s right having two kids for planets sake! Leaning so left Grannie going to have to step in! — Pamela Paul (@BakiraChampion) August 1, 2019

Baby Sussex

In de ochtend van 6 mei bracht Meghan Markle haar eerste kindje ter wereld. ’s Middags werd het heuglijke nieuws bekendgemaakt met een bijzondere Instagram-post, waarbij meteen vermeld werd dat het een jongetje was geworden. Een paar dagen later werd het kleintje voor het eerst aan de wereld getoond en kregen we te weten dat hij naar de naam Archie luistert. Een jaar eerder stapten Harry en Meghan in het huwelijksbootje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP