Prins Harry en Ed Sheeran gooiden gisteren een mysterieus filmpje online. Wij hoopten stiekem op een muzikale samenwerking voor, we noemen even een dwarsstraat, de feestdagen. Sowieso dat wij ‘Christmas Hits with Harry & Ed’ op zouden zetten tijdens het aansnijden van de kalkoen. Maar helaas lijkt dat er niet in te zitten. Wat de mannen wél samen ondernemen, werd vandaag duidelijk toen de gehele video gedeeld werd.

Grappige video, serieuze boodschap

De hertog van Sussex en de zanger kwamen vanwege World Mental Health Day op 10 oktober bij elkaar. Het onderonsje verliep echter niet geheel vlekkeloos, zo blijkt uit de grappige video op Instagram.

Speciale reden

In de clip is te zien hoe Ed aanbelt bij Harry, wiens deurbel de melodie van het volkslied God Save The Queen is. Wanneer de prins de deur opent en de eveneens roodharige zanger ziet, zegt hij dat het net is alsof hij in de spiegel kijkt. Harry bedankt Ed vervolgens voor het langskomen en zegt dat hij hem met een speciale reden heeft uitgenodigd. “Voor mij is dit een onderwerp waar niet genoeg over wordt gepraat. Ik denk dat mensen over de hele wereld echt lijden”, aldus de royal.

Misverstand

De zanger lijkt te snappen wat de prins bedoelt en vertelt dat hij al langer bezig is met een liedje over het onderwerp. “Mensen weten niet hoe het is voor ons. Alle grappen en sneren daargelaten, ik denk dat het tijd is dat we samen moeten opstaan en zeggen: we pikken dit niet langer. We zijn roodharig en we zullen vechten.” Een verbaasde Harry kijkt hem aan. “O, dit is een beetje gênant… Ik denk dat er sprake is van miscommunicatie, want dit gaat over World Mental Health Day.” Ed doet vervolgens alsof hij dat toch wel wist en delete snel de songtekst van Gingers Unite die hij van plan was aan Harry te showen.

Serieus

Hoewel de video humoristisch bedoeld is, eindigt hij wel met een serieuze boodschap. De zanger spreekt de kijkers dan ook rechtstreeks aan, terwijl hij naast de prins op de bank zit. “Jongens, dit is World Mental Health Day. Help elkaar, zorg ervoor dat je vrienden en vreemden letten op mensen die mogelijk in stilte lijden. We doen dit allemaal samen.”

Ook Harry geestelijk in de knoop

Voor Harry is het zeker niet opmerkelijk dat hij stilstaat bij de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor geestelijke gezondheidszorg. De prins zet zich samen met zijn broer William, Catherine en Meghan al langer in voor het bespreekbaar maken van psychische problemen, bijvoorbeeld met de campagne Heads Together. Harry heeft zelf ook geestelijk behoorlijk in de knoop gezeten na de dood van zijn moeder in 1997, en kwam ooit zelfs op een punt waarop hij niet verder wilde leven.

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

