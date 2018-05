‘Prins Harry gaat voor een compleet andere look op de bruiloft’

Op je eigen bruiloft wil je natuurlijk op je best voor de dag komen. Prins Harry, die aanstaande zaterdag met Meghan Markle in het huwelijksbootje stapt, doet dit echter niet met zijn dagelijkse look. Hij zal namelijk zónder baard ten tonele verschijnen, en da’s niet geheel uit eigen wil.

We kunnen er niet omheen: dat rossige baardje van Harry is hetgeen dat de prins zo aantrekkelijk maakt en waar Meghan hoogstwaarschijnlijk voor gevallen is. Maar daar zal hij aanstaande zaterdag flink het scheermes in moeten zetten. Hij moet dit doen omdat-ie (waarschijnlijk) in zijn Household Calvary uniform te zien zal zijn. ‘Dit uniform mag niet gedragen worden met een baard’, legt historicus Hugo Vickers uit. ‘Hij heeft het weleens gedaan, maar het wordt niet gewaardeerd.’

Uitzonderingen

Ook op de website van het Britse leger staat te lezen dat je absoluut geen baard mag hebben wanneer je het uniform draagt. Er zijn uitzonderingen – bijvoorbeeld wegens religieuze redenen – maar die gelden niet voor de toekomstige man van Meghan Markle.

Bron: NSMBL | Beeld: Hollandse Hoogte