Zoet: prins Harry steelt de show tijdens balletles

Prins Harry stal woensdag de show toen hij mee deed aan een balletles tijdens zijn bezoek aan YMCA South Ealing in Londen woensdag. De video is tè lief en laat menig hart smelten.

De reden van het bezoek van Harry was een gesprek met YMCA over geestelijke gezondheid. De hertog van Sussex trok alles uit de kast en deed zelf een balletlesje mee.

Talent

En we moeten eerlijk toegeven: hij heeft talent en doet het met flair! De papa in spé kan de toekomstige kleine royal in ieder geval wat danspasjes bijleren.

Bron: E!Online | Beeld: ANP