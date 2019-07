Prins Harry verklapt hoeveel kinderen hij wil met Meghan én waarom

Als het aan prins Harry ligt dan krijgt Archie niet te veel broertjes of zusjes. De Britse royal wil met zijn vrouw Meghan, die in mei ouders werden van het jongetje, nog hooguit één kind. Dat vertelde Harry aan bioloog Jane Goodall, die hem interviewde voor het septembernummer van de Britse ‘Vogue’. Meghan trad eenmalig aan als hoofdredacteur voor het wereldberoemde modeblad.



In het gesprek vertelde Harry, die zich vaak inzet voor het milieu en de natuur, hoe zijn visie hierop is veranderd sinds hij vader is. Hoewel de hertog van Sussex altijd al een liefde voor de natuur had vanwege alle mooie plekken die hij heeft bezocht, ziet hij nu meer de noodzaak om de natuur te behouden en door te geven aan de volgende generatie. “Ik wilde er altijd al aan werken, zelfs voordat ik kinderen had en ik hoop dat het hebben van kinderen…” Op dat moment onderbreekt Jane hem. “Hopelijk niet te veel dan.” Waarop Harry antwoordt dat Meghan en hij er “maximaal twee” willen.

Bruikleen

“Ik heb de aarde altijd gezien als een plek die we lenen”, vervolgt de Brit. “Hoe intelligent we ook zijn en hoe ver we ook zouden zijn, we moeten in staat zijn iets achter te laten voor de volgende generatie.”

Lees ook

Baby Sussex

In de ochtend van 6 mei bracht Meghan Markle haar eerste kindje ter wereld. ’s Middags werd het heuglijke nieuws bekendgemaakt met een bijzondere Instagram-post, waarbij meteen vermeld werd dat het een jongetje was geworden. Een paar dagen later werd het kleintje voor het eerst aan de wereld getoond en kregen we te weten dat hij naar de naam Archie luistert. Een jaar eerder stapten Harry en Meghan in het huwelijksbootje.

Bron & beeld: ANP