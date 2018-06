Prins George wordt opnieuw getreiterd door nicht Savannah

Net zoals in elke familie liggen ze ook bij de Windsors weleens met elkaar in de clinch. Werd prins George afgelopen weekend nog ‘gesssht’ door zijn nicht Savannah Philips, kon hij een dag later opnieuw niet tegen de zevenjarige opboksen. Alleen ging het dit keer niet gespaard met een schaterende lach…

Net als alle andere kinderen op deze aardbol kunnen ook de royalty’s elkaar soms niet meer luchten of zien. Dat nicht en neef elkaar gelijk de dag na de Trooping the Color bij een polowedstrijd zagen, was misschien dan ook iets teveel van het goede.

Rollebollen

Althans, volgens Savannah. Zij was haar neefje zichtbaar zat en besloot hem dan ook even uit de weg te ruimen. Met een rol van de berg af, welteverstaan. En of dat allemaal nog niet genoeg was, wordt zijn boekwerkje ook nog even door een jongeheer weggeschopt.

Gelukkig is mama Kate nooit ver weg, en vond hij bij haar dan ook de nodige troost. Arme George!

Een bericht gedeeld door Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) op 13 Jun 2018 om 4:35 (PDT)

Beeld: Instagram, Getty