Prins Constantijn openhartig over verlies Friso in unieke documentaire

Ter ere van zijn vijftigste verjaardag afgelopen week liet prins Constantijn voor het eerst camera’s toe in zijn huis en sprak hij opener dan ooit over zijn privéleven. In de documentaire ‘Constantijn, meer dan een prins’, die zondagavond werd uitgezonden, sprak de broer van koning Willem-Alexander over zijn vrouw prinses Laurentien, het vaderschap en het grote verlies van zijn broer, prins Friso.

Ongeluk

De koninklijke familie verloor prins Friso aan gevolgen van de hersenbeschadiging die hij opliep bij een ski-ongeluk op 17 februari 2012. De prins lag langere tijd in coma en overleed op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd. Prins Constantijn spreekt zich in de RTL-documentaire voor het eerst uit over dit grote verlies, emotionele beelden die recht in het hart binnenkomen.

Tranen in z’n ogen

Wanneer het onderwerp Friso aangesneden wordt, breekt de stem van Constantijn direct. Even heeft hij moeilijk het gesprek voort te zetten. Hij herpakt zichzelf en vertelt daarna met tranen in z’n ogen: “Dit gebeurt wel eens. Soms kun je zo over iemand praten, en het volgende moment lukt het totaal niet meer.”

‘Friso is nog overal’

“Dat is met mensen die er niet meer zijn zo moeilijk. De emoties zijn lastig. Als iemand er is, neem je diegene graag voor lief, zeker broers kun je wel vaak vervelend vinden. Maar als iemand overlijdt, dan blijven alle positieve herinneringen over, en je herinnert je die persoon in zijn beste vorm. Friso is nog overal. Ik denk niet dagelijks aan hem, maar hij is wel een belangrijk onderdeel van ons gezin”, aldus de geëmotioneerde prins, die vertelt zijn oudere broer erg te missen.

Bron: Libelle | Beeld: Still