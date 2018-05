Bevestigd: prins Charles zal Meghan Markle naar het altaar begeleiden

Nu haar vader niet langer aanwezig zal zijn op de bruiloft, was de grote vraag wie dan Meghan Markle zou begeleiden naar het altaar. Er werd gesproken over haar moeder, prins William, maar prins Charles is toch echt de gelukkige die haar weg mag geven.

Kensington Palace kondigt dit aan via een officieel statement op Twitter: ‘Ms. Meghan Markle heeft Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Wales gevraagd om haar naar het altaar te begeleiden van de kerk van St. George op haar trouwdag.’ Ook geeft de Prins van Wales aan verheugd te zijn om Meghan op deze manier te kunnen verwelkomen in de koninklijke familie.

Moeder Doria

Hoewel het misschien een shock is voor veel royalty-kenners dat haar moeder Doria niet voor deze bijzondere taak gekozen is, is dit niet omdat het tegen de regels zou zijn. Er was geen protocol dat verhinderde dat Meghan haar moeder, een lid van de koninklijke familie of een goede vriend koos om haar te begeleiden. Ze zou ook alleen kunnen lopen, mocht ze dat willen. Hugo Vickers, de koninklijke biograaf, zegt over de beslissing van Markle: ‘Het is haar huwelijk en ik denk dat ze moet kunnen doen wat ze wil. Het moet een gelukkige gelegenheid zijn en dat is waar het allemaal om draait.’

Vader

Meghan’s vader zal niet aanwezig zijn op de grote dag. Ook dit kondigde Meghan aan via Twitter. Ze zei hier dat ze het jammer vindt dat haar vader, Thomas Markle, niet aanwezig kan zijn bij haar huwelijk. ‘Ik heb altijd veel om mijn vader gegeven en ik hoop dat hij de ruimte krijgt die hij nodig heeft voor zijn gezondheid’, aldus Meghan.

Bron: Telegraph | Beeld: ANP