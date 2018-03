Dit wordt de hilarische presentator van de Nederlandse versie van ‘Say yes to the dress’

Kun je geen genoeg krijgen van de mooiste trouwjurken die voorbij komen in ‘Say yes to the dress’ en begint het bij jou spontaan te kriebelen als je het programma kijkt? Er komt een nieuw seizoen van de Nederlandse versie, en het hoge woord is eruit: Fred van Leer gaat het programma op TLC presenteren.

Voor Fred is het een droom die uitkomt, zo vertelt hij aan Qmusic. ‘Ik vind het programma al heel lang leuk en had lang geleden al bedacht dat als ik ooit gevraagd zou worden, ik direct ja zou zeggen. Dus ja, ik word de nieuwe Randy Fenoli (de bruidsconsultant in de Amerikaanse versie van Say Yes to the Dress, red.).’

Zin in

Naast de bekendmaking op Qmusic bevestigt Fred het nieuws met een foto op Instagram. ‘Yessssss ik mag het eindelijk zeggen!’, schrijft de enthousiaste stylist. ‘Ik ga het nieuwe seizoen van ‘Say yes to the dress’ presenteren! Zoveel zin in!’

Patricia Paay

In 2016 werd bekend dat er een Nederlandse editie van ‘Say yes to the dress’ kwam, dat in oktober van dat jaar voor het eerst te zien was; hierin maakte Randy Fenoli zijn opwachting. Onder andere Patricia Paay liet zich toen een jurk aanmeten.

