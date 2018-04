Prachtig: Roxeanne Hazes deelt bijzondere beelden van 3D-echo

Roxeanne Hazes geniet volop van haar zwangerschap en kan niet wachten tot ze haar kindje mag verwelkomen. Vandaag hebben de zangeres en haar vriend Erik Zwennes hun toekomstige zoon al een beetje mogen ‘ontmoeten’; op Instagram showt een blije Roxeanne de beelden van een bijzondere 3D-echo.

‘We hebben onze zoon vandaag voor het eerst een beetje ontmoet en dat was prachtig’, schrijft ze bij een viertal foto’s. ‘Een echte mini Zwennes-Hazes.’

Wens in vervulling

Half januari maakte Roxeanne bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. ‘Na maanden hard oefenen en vooral veel van elkaar houden, is onze wens eindelijk in vervulling gegaan’, liet de zangeres destijds weten.

