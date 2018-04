Prachtig: Kim Kötter deelt haar intieme bevallingsverhaal

Het tweede zoontje van Kim Kötter en Jaap Reesema werd op 31 maart geboren. Het model vertelt haar bijzondere bevallingsverhaal én deelt intieme kiekjes van de bevalling, die in bad plaatsvond.

Lees ook: Hoera! Kim Kötter en Jaap Reesema zijn opnieuw ouders geworden

Kim is in de zevende hemel met haar pasgeboren zoontje Youp. Ze is nog aan het bijkomen van de bevalling. Op Instagram vertelt ze hoe de bijzondere dag verliep. ‘Bijna een week geleden begonnen de weeën. Maar niet voordat we lekker met z’n 3-tjes uit eten waren geweest, ik lekker met Muck op de nek door de stad liep te hobbelen en ik nog even met wat gerommel in de buik de was zat te doen’, begint Kim. ‘Toen ik tegen 0.00u toch een beetje het gevoel had dat er echt regelmaat in zat. Heb ik mijn haren zitten krullen. Telkens als er een wee kwam opzetten legde ik mijn krultang even neer.’

Badbevalling

Kim zou in eerste instantie vertrekken naar het ziekenhuis, maar in overleg met de verloskundige besloten ze toch thuis te blijven. ‘Na de vorige bevalling, die extreem medisch was, was dit begin al om in te lijsten. Waarom niet thuis blijven? Alles zag er goed uit.’ Om 03.00 uur braken haar vliezen. ‘Ik werd direct het bad in geholpen. Wat een ervaring. Ik ben Sabine & Marieke enorm dankbaar dat zij een badbevalling gestimuleerd hebben. Het was heel spannend.. het was heftig. Je doet het alleen. Maar ook als team. Het gaat zoveel soepeler. Alle koppies om het bad. Maar met name Jaap & ik samen. Het ultieme samenzijn.. het opvangen van hele snelle weeën. De vrouw moet het doen, maar dat kan alleen als je jezelf helemaal kunt focussen en het vertrouwen krijgt van je man.’

Oerkracht

Het kereltje kwam na drie minuten persen ter wereld, om 04.38 uur. ‘Terwijl de baby zijn handje tegen zijn hoofd aanhield. De verloskundige moest met spoed handelen. Je krijgt een immense oerkracht. En toen was hij daar. Onze 2e zoon.. zelf mocht ik hem pakken. Om voor altijd bij me te houden’, aldus Kim.

Beeld: ANP, Instagram