Prachtig: hoogzwangere Shelly Sterk showt ontblote babybuik

Shelly Sterk staat op knappen. Het zal niet lang meer duren voordat de presentatrice haar eerste kindje kan vasthouden. Maar voor het zover is, heeft ze haar prachtige babybuik laten vastleggen.

De laatste loodjes zijn aangebroken voor Shelly. Haar babybuik is inmiddels behoorlijk groot. Om deze bijzondere laatste fase van de zwangerschap te vereeuwigen, klopte de blondine aan bij fotograaf Shiva Faber. Op Instagram deelt Shelly het resultaat van de zwangerschapsfotoshoot.

ShellyBelly

De presentatrice krijgt lovende reacties van fans en bevriende BN’ers. “Mooi ben je!”, reageert Quinty Trustfull. Ook Anouk Smulders, Rens Kroes en Tim Douwsma delen complimenten uit.

It’s a boy

In de zomer van 2017 werd Shelly door Mark ten huwelijk gevraagd en een jaar later stapten de twee in Italië in het huwelijksbootje. In april van dit jaar maakte de presentatrice bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Niet veel later onthulde ze het geslacht met een foto waarop ze een blauw ijsje eet: een jongetje.

Dit bericht bekijken op Instagram ShellyBelly 🤰🏽 Een bericht gedeeld door Shelly Sterk (@shellysterk) op 22 Jul 2019 om 8:06 (PDT)

