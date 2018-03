Prachtig: GTST-ster Toprak Yalçiner deelt foto van haar babybuik

Het jaar kon niet mooier beginnen voor Toprak Yalçiner: begin januari maakte de actrice wereldkundig dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Inmiddels is haar buik al flink gegroeid, zo is te zien op een foto die ze deelt via Instagram.

‘Houston, we got a babybump’, schrijft de GTST-ster erbij. Uit de hashtags is af te leiden dat ze nu over de helft van haar zwangerschap is.

Bekendmaking

Ook haar zwangerschap werd bekendgemaakt met een kiekje op social media. ‘We hebben een primeurtje voor jullie!’, liet ze destijds weten. ‘Want Mats en ik worden papa en mama! We zijn heel blij met de komst van de kleine… keep you updated.’

Bron & beeld: Instagram, ANP