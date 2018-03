Prachtig: dit is de huwelijksuitnodiging van prins Harry en Meghan Markle

De royal wedding van prins Harry en Meghan Markle komt steeds dichterbij. Het was dan ook de hoogste tijd om de uitnodigingen te versturen, en die zijn nu de deur uitgegaan. De prachtige kaarten zullen bij zo’n 600 gasten op de deurmat vallen.

Eerder deze week werd bekendgemaakt welke bijzondere taart de gasten kunnen verwachten, nu is de huwelijksuitnodiging onthuld. Ze zijn gedrukt met een stempeltechniek met zwarte en gouden inkt, waarna ze zijn gepolijst en verguld langs de rand. De uitnodiging is gemaakt door de drukker die al jaren wordt ingeschakeld door het Britse koningshuis.

Dresscode

De genodigden zijn gevraagd om zich aan een bepaalde dresscode te houden op de grote dag. Zo staat op de uitnodiging dat mannen in ‘uniform’ of ‘morning coat and lounge hat’ moeten komen; voor de vrouwen geldt de dresscode ‘day dress with hat’.

Koninklijke bruiloft

Het huwelijk van Harry en Meghan zal plaatsvinden op zaterdag 19 mei. Voor de trouwceremonie zijn de gasten uitgenodigd in de St. George’s Chapel; ’s avonds is er een feest voor 200 gasten in Frogmore House.

Beeld: ANP, Instagram