De Posjes gaan Chili verlaten en maken ‘nieuwe start’

De Posjes gaan weer verhuizen! Het gezin woonde de afgelopen jaren in Chili, maar hebben nu besloten om het land te verlaten.

De familie Pos maakt het grote nieuws bekend via sociale media. Stephan, Ilona, Tygo en Bjorn gaan niet terug naar Nederland. Waar ze dan wél gaan wonen, willen ze nog niet bekend maken. ‘We kunnen al wel verklappen dat we een nieuwe taal gaan leren,’ hint het gezin. ‘Dus Bjorn en Tygo spreken straks Nederlands Engels Spaans en……?’. Ze zullen binnenkort onthullen waar ze gaan wonen.

Voorbereidingen

De Posjes zijn druk met alle voorbereidingen voor hun nieuwe start. Eind maart zal de verhuizing plaatsvinden. Hoewel het gezin niet meer in Chili zal wonen, zullen ze er nog regelmatig terugkeren. ‘Het is geen definitief afscheid van Chili, het is immers ons tweede “thuis”. Privé en zakelijk zullen wij regelmatig in Chili te vinden zijn.’

Beeld: ANP