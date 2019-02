Vrij verrassend: de Posjes maken op deze locatie een nieuwe start

De Posjes lieten eerder al weten Chili te gaan verlaten. Maar waar ze dan naartoe gingen… dat hielden ze nog even geheim. Tot nu! Ilona, Stefan en hun twee kinderen Tygo en Bjorn keren namelijk gewoon weer terug naar Nederland.

Vrij verrassend, aangezien de familie Pos het ‘helemaal het einde’ leek te vinden in Zuid-Amerika. In het voorjaar zullen ze hun koffers pakken om terug te verhuizen naar ons koude kikkerlandje. Ze schrijven op Instagram bij een zonnig vakantiekiekje vanuit Brazilië: ‘Na geweldige jaren in Zuid Amerika, komen wij dit voorjaar terug naar Nederland. Of nou ja Nederland, wij gaan naar Friesland!’

Friesland

Eerder nog verklapte het gezin dat de kinderen een nieuwe taal zouden moeten leren voor het ‘land’ van bestemming. ‘Dus Bjorn en Tygo spreken straks Nederlands Engels Spaans en……?’, schreven ze toen op Instagram. Dat blijkt dus nu om Fries te gaan. Hun wijnimperium dat ze opgebouwd hadden in Chili zullen ze dus vanuit deze locatie voortzetten.

