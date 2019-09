Portugese Songfestivalwinnaar (2017) Salvador Sobral komt naar Nederland

Het is al weer eventjes geleden dat we hem zagen winnen met het nummer Amar Pelos Dois. In 2017 won de Portugese Salvador Sobral het Eurovisiesongfestival. Nu komt hij voor het eerst naar Nederland voor drie optredens.

Shows

Salvador Sobral, de Portugese songfestivalwinnaar van 2017, geeft in maart 2020 drie shows: in Rotterdam, Groningen en Nijmegen. De eerste show vindt plaats op 21 maart in theater De Doelen (Rotterdam). Vervolgens gaat hij 24 maart naar de Stadsschouwburg in Groningen en 28 maart naar de Stadsschouwburg in Nijmegen. De kaartverkoop start op vrijdag 6 september.

Winst

De 29-jarige Sobral won de finale van 2017 in Kiev met overmacht. Zijn sobere nummer Amar Pelos Dois viel in heel Europa in de smaak en sleepte een recordaantal punten in de wacht.

Na het songfestival bleef het echter lange tijd stil rond Sobral. Vanwege een hartaandoening lag hij een half jaar in het ziekenhuis wachtend op een harttransplantatie. Daarna volgde een lange revalidatie. Afgelopen maart kwam zijn langverwachte tweede album Paris, Lisboa uit.

