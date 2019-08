Lange tijd dachten (én hoopten) we dat Pommeline en Fabrizio ons voor de gek hielden. Dat ze gewoon nog hartstikke bij elkaar waren. Maar toen verscheen een aantal weken geleden hun break-up statement op Instagram. Hmm, wat was hier aan de hand? Via stories praat Pommeline nu voor het eerst over haar relatie met Fabrizio. En die breuk? Die lijkt toch wel heel erg echt (snik).

Al sinds de aftrap van ‘Temptation Island VIPS’ zijn Pommeline en Fabrizio het meest spraakmakende koppel van deze editie. Fabri werd talloze keren met andere meiden gespot, Pommeline deed niets anders dan huilen om haar vent. Lange tijd hield het koppel de lippen (en stories) stijf op elkaar en voilá; het grote speculeren was begonnen.

Maar toen kwam daar zo’n twee weken geleden die plotselinge update: ‘Na vele vragen en reacties willen Fabrizio en ik bij deze laten weten dat we allebei onze eigen weg op gaan. Dit is een gezamenlijk besluit geweest en staat los van onze deelname aan Temptation Island VIPS. Wij hopen dat mensen ons onze privacy willen gunnen.’ Sindsdien bleef het stil.

Tot nu. Gisteravond riep Pommeline haar volgers op om hun meest brandende vragen over de schutting te gooien. En je raadt het al: die vragen gingen louter over haar relatie met Fabrizio. Pommeline legt uit: ‘We zijn ongeveer eind mei uit elkaar gegaan. We hebben een mooie en intense relatie beleefd. Hield zielsveel van hem, maar het is beter zo. We weten beiden dat het nooit zou werken tussen ons en ik ben sinds lange tijd weer mezelf. ‘

‘Ik blijf niet in Zonhoven wonen en ben nog steeds op zoek naar een woning in Gent. Fabrizio en ik huren het huis samen, hij woont voorlopig weer terug bij zijn ouders. Tot dat ik een woning heb gevonden en terug richting thuis kan verhuizen.’

‘Het is niet altijd even makkelijk geweest’

Ook geeft Pom antwoord over hoe ze nu met elkaar omgaan: ‘Ik werk voorlopig nog steeds samen met hem, dus we proberen zo professioneel mogelijk met elkaar om te gaan. Ook al is dat niet altijd even makkelijk geweest. Ik kan niet zeggen dat we ‘vrienden’ zijn, maar we proberen wel de komende tijd dat ik hier nog ben normaal met elkaar om te gaan.’

Maar heeft ze dan helemaal geen haatgevoelens tegenover Fabri? Nope, lezen we bij de lieve Pom. ‘Ik ben geen haatdragend persoon. Dus haten doe ik niet. Ik ben alleen teleurgesteld.’

‘Ik schrok er zelf van’

Gezien het aantal tranen dat we bij Pommeline hebben zien stromen tijdens de Tempa-uitzendingen, klinkt Pom nu als een nuchtere en dappere meid. Als ze de vraag krijgt hoe ze toch zo sterk blijft na alles wat er is gebeurd, antwoordt Pommeline – eerlijk als altijd: ‘Ik heb geen idee. Ik schrok ervan hoe sterk ik eigenlijk ben.’ Ahh, de schat.

Helaas is het met haar gezondheid iets minder goed gesteld: ‘Stress is een risicofactor voor m’n chronische aandoening. Voorlopig neem ik weer medicatie en hopelijk gaat het binnenkort beter.’

Toch vragen we – en met ons meerderen, gezien de vraag die ook op haar stories wordt gesteld – ons af waar dat plotselinge statement vandaan kwam. We bedoelen, ze moesten toch zwijgen vanwege een wurgcontract? ‘Ik kon de vragen niet meer aan. Ik bleef maar video’s en foto’s krijgen die ik niet wilde zien. Dus hebben we met de productie gesproken en mochten we het bekend maken. Dat maakte het voor mij makkelijker om los te laten.’

En dan de belangrijkste vraag: is ze gelukkig? Daarop antwoord Pommeline: ‘ik ben goed op weg!’

