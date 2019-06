Video: zijn ‘Temptation Island VIPS’-Pommeline en Fabrizo uit elkaar?

Deze week begint het langverwachte tweede seizoen van ‘Temptation Island VIPS’. Nog voordat de eerste aflevering te zien is, is er al drama 2.0. Nu lijkt het over en uit tussen voormalig verleiders Pommeline en Fabrizio. Pommeline is namelijk gespot terwijl ze intiem was met een andere mannelijke verleider.

Tja, doe je dat als je bezet bent?

Hopt Pommeline heel snel over naar een andere bekende verleider? Weten we niet. We moeten ook weer niet te hard van stapel lopen. Het gaat ‘slechts’ om een dansje, samen in één of andere Belgische club. Maar wel een érg intiem dansje.

Dit bericht bekijken op Instagram Pommelien en Zjosuwa 💃🏻💃🏻💃🏻 Een bericht gedeeld door Team Tempa (@team_tempa) op 22 Jun 2019 om 11:34 (PDT)

Pommeline en Joshua?

Wat we in ieder geval wel met zekerheid kunnen zeggen: Pommeline heeft het erg gezellig met Joshua, die we natuurlijk ook kennen uit Temptation. Momenteel schittert de blonde hunk, die vorig jaar naakt voorbijkwam in Adam zkt. Eva, ook nog eens in Ex On The Beach: Double Dutch All Stars op MTV.

Temptation Island VIPS 2019

Waarschijnlijk zien we in het komende seizoen van Temptation Island VIPS waar het misging tussen Pommeline en haar eveneens hevig getatoeëerde (ex?)vriendje Fabrizio. Waarom liet ze anders haar liefdestattoo weglaseren?

De eerste, veelbelovende trailer van het komende Temptation-seizoen:

Bron: Superguide | Beeld: RTL