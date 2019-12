Pommeline deelt bizarre situatie over manipulatie Temptation Island

Sinds RTL eind november besloot om geen reality-tv, zoals Temptation Island meer uit te zenden, vertellen steeds meer oud-deelnemers wat ze achter de schermen hebben meegemaakt. Op Youtube deelde Pommeline Tillière haar bizarre verhaal.

Een paar dagen terug in een Youtube video van Joshua’s Cartalks vertelt Pommeline dat het productieteam ‘per ongeluk’ een papiertje op tafel zou hebben laten liggen met daarop informatie over de daden van Fabrizio Tzinaridis op het andere eiland. Toen Pommeline de teksten las, barstte ze in tranen uit.

“Aan de ontbijttafel had de productie zogenaamd een blad laten liggen met wat er aan de andere kant van het eiland aan het gebeuren was. Het ging om een samenvatting. Ik neem dat blad en lees: ‘Is Fabrizio niet veel te ver gegaan gisteren? Neemt hij zijn huwelijk wel serieus? Hij vindt Pommeline veel te soft.’”

“Toen ik dat las begon ik helemaal door te slaan. Nadien merkte ik plots dat er cameramannen toekwamen. Vervolgens hebben ze het zodanig geknipt en geplakt alsof ik uit het niets begon te flippen.”

Erg zwaar

Pommeline had het sowieso al erg zwaar, omdat haar Fabrizio wel erg close was met verleidster Julia. Later kregen zij zelfs nog een affaire en relatie. “Ik heb daar toen erg van afgezien, ik heb drie weken aan één stuk gehuild. Het is echt een levensles geweest, en ik heb besloten dat ik mezelf nu gewoon op de eerste plaats ga zetten in de toekomst. Ik heb mezelf altijd weggecijferd voor hem en gezorgd dat hij gelukkig was, waardoor ik mezelf niet gelukkig maakte. Ik heb nu geleerd dat ik dat niet meer mag doen.”

Tattooshop

De twee exen hebben samen veel meegemaakt en gisteren sloten ze hun laatste hoofdstuk samen af. Pommeline draaide namelijk haar laatste werkdag in de tattooshop van ex-vriend Fabrizio. In het nieuwe jaar opent de blondine haar eigen zaak.

Op Instagram deelt ze een foto van het team met het bericht: ‘Vandaag is men officiële laatste dag bij Fabrizio’s Tattoo saloon en verlaat ik volgende week Limburg met een dubbel gevoel. Na iets meer dan 2 jaar hier te hebben gewerkt is het tijd voor mij om men eigen weg in te slaan. We hebben dieptes en hoogtes gekend met zen allen, gelachen en ruzie gemaakt, maar oh wat ga ik hun allemaal missen!’

Ook Fabrizio heeft iets over deze situatie te zeggen: ‘Het ga je goed Pommeline ❤️ Ik zou boeken kunnen schrijven over onze rollercoaster van de voorbije 2 jaar maar ik denk dat we beiden dit hoofdstuk nu eindelijk kunnen afsluiten. Je verdient het beste. Ik ben trots op je 💪🏼🙏🏼 succes in alles wat je doet 🍀 We nemen afscheid maar zeggen zeker geen vaarwel.’

