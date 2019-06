Plottwist: zit Gaga’s ex achter Irina aan na haar breuk met Bradley Cooper?

Vorige week kwam er een einde aan alle speculaties: het huwelijk van Bradley Cooper en Irina Shayk is inderdaad voorbij. Direct waren alle ogen gericht op Lady Gaga, de tegenspeelster van de acteur in ‘A Star Is Born’, en volgens een ingewijde heeft de film wel degelijk een rol gespeeld in de breuk. Wat de reden ook is, de stukgelopen relatie is de ex-verloofde van Gaga ook niet ontgaan. Het lijkt erop dat hij zijn pijlen nu gericht heeft op het Russische model…

Nadat Irina Shayk een sexy foto postte op Instagram, kon ze namelijk meteen rekenen op een like van Christian Carino. Zo meldt Page Six. Hij volgt haar dan ook op het sociale medium, maar zij hem (nog) niet.

🍃 @intimissimiofficial

Verbroken verloving

Christian en Gaga verbraken hun verloving in februari, vlak voordat de zangeres een behoorlijk intiem optreden gaf met Bradley Cooper tijdens de Oscaruitreiking. Het tweetal bracht de titelsong van hun film A Star Is Born ten gehore en leek volledig in elkaar op te gaan, terwijl Irina vanaf de eerste rij toekeek.

Dít is waarom Lady Gaga haar verloving verbrak

F*ck off

Afgelopen weekend leek Gaga op alle roddels te reageren. “Doe eens aardig of f*ck off”, zei de zangeres tijdens een concert voordat ze de hit Shallow, het bejubelde duet uit de film, inzette. De tijd zal het leren. Zien we over een tijdje Bradley en Gaga weer arm in arm?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lady Gaga (@ladygaga) op 8 Okt 2018 om 8:19 (PDT)

Lady Gaga en haar ex Christian Carino:

En Bradley en Irina in hun betere tijden:

Bron: ANP | Beeld: ANP, Instagram