Dít bedrag bood Playboy Linda de Mol aan voor een naaktshoot

De grootste uitdaging voor Playboy is uiteraard het uit de kleren krijgen van ’s lands bekendste sterren. Hoe groter de ster, hoe hoger het bedrag dat neergeteld moet worden om de deal voor elkaar te boksen. Hoog bovenaan het lijstje van het blootblad staat, zo blijkt uit de nieuwe editorial in het tijdschrift LINDA., televisiekoningin Linda de Mol. Zij ging nooit op het aanbod in, maar onthult nu wél hoeveel Playboy precies voor haar over had.

Dikke ton

Linda biecht op dat ze ruim 100.000 euro kon verdienen aan een fotoreportage in Playboy. De 53-jarige presentatrice en actrice licht het aanbod toe in haar openingswoord in het nieuwe Linda-nummer ‘Dit is mijn lijf’.

Mazzel

“Ik weet dat ik daar (haar borsten, red.) mazzel mee heb, want bij veel vrouwen van vijftig-plus doen ze een wedstrijdje welke van de twee het eerst bij de taille hangt. Maar ja, als ik die had willen laten zien op de cover van een blad, had ik er tien jaar geleden nog dik een ton mee kunnen verdienen bij de Playboy en dat durfde/wilde ik toen al niet.”

Onzeker

Linda pleit er verder voor dat vrouwen hun lichaam op iedere leeftijd proberen te waarderen. ‘Op mijn twintigste met een lang, slank Miss Holland-lijf was ik al onzeker. Later […] snapte ik niet hoe ik toen in hemelsnaam onzeker kon zijn geweest over mijn lijf. Rond mijn veertigste herhaalde zich dat. […] En nu zou ik natuurlijk een moord doen voor het lichaam dat ik had toen ik veertig was.’

